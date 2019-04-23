Medyapod'dan podcast zirvesi

6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan zirveye Türkiye'de yayın yapan podcast ağları ve podcasterların yanı sıra, Kaan Kural, Nilay Örnek ve Ünsal Ünlü'nün de aralarında bulunduğu ünlü isimler konuk oluyor.

Türkiye'nin çok dinlenen podcast ekipleri Medyapod Summit'te buluşuyor

Zirvenin ilk günü gazeteci Nilay Örnek'in kendi podcasti 'Nasıl Olunur?'u hazırlama süreci ve hikâyesiyle başlayacak. Türkiye'nin ilk podcast platformlarından Farklı Kaydet'ten Arma Kaynar, Koray Gök ve Sinan Özer, Socrates'ten Caner Eler, İnan Özdemir, Atahan Altınordu, Buğra Balaban ve Lafın Gelişi'den Aykut Burak Aktaş, Aykut Ulutürk, Berker Görgülü ve Burak Deniz Koca kendi podcast öykülerini ve Türkiye'deki podcast kültürünü, Medyapod podcasterlarının moderatörlüğünde konuklarla paylaşacak.

"Kendi Aranızdaki Sohbetlerden, Kitlelere Ulaşan Bir Program Çıkartmanın yolu Podcast'ler" başlığında ise Gerisi Hikaye ekibinden Demokan Atasoy, Işıl Beril Tetik, Galip Dursun Medyapod Summit'in konuğu olacak.

Açık Bilim de Medyapod Summit'te

Türkiye'nin ilk podcastlerinden biri olan Açık Bilim de zirvenin öne çıkan isimleri arasında yer alacak. Açık Bilim ekibinden Tevfik Uyar, Kaan Öztürk ve Kübra Karacan podcaste başlama serüvenlerini anlatacak.

Medyascope'tan Burak Tatari de Medyascope'un podcast deneyimini dinleyenlerle buluşturacak.

Açık Radyo'dan Demet Hakman'ın 'Radyodan Podcast’e dönüşen dinleme deneyimi' başlığında konuşmacı olarak katılacağı zirvede Podiolab'den Aykut İbrişim 'Türkiye’de podcast’in nabzı' konusuyla dinleyenlerle buluşacak.

Medyapod Summit'in ilk gününde Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sertaç Doğanay da 'Bir kredili ders olarak podcast' başlığıyla zirveye katılanlara bilgi birikimini aktaracak.

7 Mayıs'ta Kaan Kural, Orkun Çolakoğlu ve Ünsal Ünlü sahnede

Zirvenin ikinci gününde Potacast yayınlarıyla Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu Kadir Has Üniversitesi Cibali salonu sahnesinde olacak.

Özgür ve bağımsız gazetecilik yapmak için Periscope yayınlarına başlayan ve her gün 20 binden fazla izleyici ve dinleyiciye ulaşan gazeteci Ünsal Ünlü de zirvenin onur konuğu olarak yaşadığı süreci ve deneyimlerini paylaşacak.

Medyapod'da Ara Başlık'ı hazırlayıp sunan Zeynep Yüncüler ve Sezin Öney, Devam Filmi'ni hazırlayıp sunan Seçil Türkkan ve haftaiçi hergün Pod 360'da haber bülteni hazırlayıp sunan Zeynepgül Alp 'Podcast'te günceli takip etmek' başlığında haber-podcast ilişkisini anlatacak.

Codefiction ekibinden Deniz İrgin, Fatma Tanrısevdi ve Deniz Özgen de 'Podcast dünyasında bir işbirliği girişimi' konusu hakkında konuşacak.

'Podcast için gelir modelleri üretmek: Kitlesel fonlama yeterli mi?' konusunu ise Lübnan Amerikan Üniversitesi'nden Dr. Sarphan Uzunoğlu ve Kadir Has Üniversitesi'nden Dr. Suncem Koçer katılımcılara aktaracak.

Medyapod'dan Podcast Atölyesi

İlk ve ikinci gün ayrıca Medyapod'da podcast yayını yapan Emre Saklıca, Ahmet Sabancı ve Uraz Kaspar katılımcılarla 'Evdeki malzemelerle nasıl podcast yapabiliriz?' sorusuna yanıt olabilecek bir atölye çalışması yapılacak.

Medyapod Summit Programı

PODCAST SUMMIT 2019

6 Mayıs Pazartesi

10.30 – 11.15 Çok dinlenenler: Nilay Örnek / Nasıl Olunur?

Moderatör: İlknur Bilir

11.15 – 12.00 Çok dinlenenler: Türkiye’nin ilk podcast platformu: Farklı Kaydet /Arma Kaynar, Koray Gök ve Sinan Özer

Moderatör: Görkem Pancaroğlu

12.00 – 13.00 Öğle arası

13.00 – 13.30 Çok dinlenenler: Socrates / Caner Eler, İnan Özdemir, Atahan Altınordu, Buğra Balaban

Moderatör: Uraz Kaspar

13.30 – 14.00 Çok dinlenenler: Lafın Gelişi / BAD Medya / Aykut Burak Aktaş, Aykut Ulutürk, Berker Görgülü, Burak Deniz Koca

Moderatör: Burak Kılıç

14.00 – 14.30 Medyascope - Burak Tatari

Moderatör: İlkan Akgül & Emre Saklıca

14.30 – 14.45 Kahve Molası

14.45 – 15.30 Bir kredili ders olarak podcast: Dr. Sertaç Doğanay ve öğrencileri “Teknoloji İletişimi dersi”

15.30 - 16.00 Radyodan Podcast’e dönüşen dinleme deneyimi: Açık Radyo Demet Hakman

Moderatör: Seçil Türkkan

16.00 – 16.30 Türkiye’de podcast’in nabzı: Podiolab / Aykut İbrişim

16.30 – 17.00 Kendi Aranızdaki Sohbetlerden, Kitlelere Ulaşan Bir Program Çıkartmanın yolu Podcast'ler: Gerisi Hikaye / Demokan Atasoy, Işıl Beril Tetik, Galip Dursun

Moderatör: Nida Dinçtürk

17.00 - 18.00 “Podcast'in anatomisi” Ahmet Sabancı & Emre Saklıca

7 Mayıs Salı

10.30 – 11.15 Çok dinlenenler: Açık Bilim / Tevfik Uyar, Kaan Öztürk, Kübra Karacan

Moderatör: Zeynepgül Alp & Emre Saklıca

11.15 – 12.00 Çok dinlenenler: Potacast / Kaan Kural & Orkun Çolakoğlu

Moderatör: Mert Demircioğlu & Melih Cavkaytar & Oğuzhan Turan

12.00 – 13.00 Öğle Arası

13.00 – 13.45 Onur konuğu: Ünsal Ünlü

13.45 – 14.30 Podcast’te günceli takip etmek: Pod360 / Zeynepgül Alp & Ara Başlık / Zeynep Yüncüler & Devam Filmi / Seçil Türkkan

14.30 – 15.00 Suncem Koçer & Sarphan Uzunoğlu: Podcast için gelir modelleri üretmek: Kitlesel fonlama yeterli mi?



15.00 – 15.15 Kahve molası

15.15 – 16.00 Podcast dünyasında bir işbirliği girişimi: Codefiction / Deniz İrgin & Fatma Tanrısevdi & Deniz Özgen

Moderatör: Emre Saklıca & İlkan Akgül

16.00 – 17.00 “Evdeki malzemelerle nasıl kendi podcastinizi yapabilirsiniz?”

Uraz Kaspar