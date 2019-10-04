İş Sanat ile 20 yıl... Yeni sezon, 14 Kasım’da Borusan Filarmoni Orkestrası konseriyle başlıyor

İş Sanat, bu yıl 20. konser sezonunu kutluyor. Borusan Filarmoni Orkestrası’nın 14 Kasım Perşeme günü (20.00) vereceği konser ile yeni sezonunu açacak olan İş Sanat, bu sene de birçok önemli sanatçıyı ağırlayacak. Program, yedi ay boyunca devam edecek.

Yeni sezonun lansmanı önceki akşam Radisson Blu Bosphorus Hotel’de yapıldı. Aynı zamanda programın açıklandığı akşamda konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Yeni yaşımızın verdiği mutlulukla hazırlandığımız bu sezonda sanatseverlerin beğeneceğini umduğumuz renkli bir programımız var. Konser sezonumuzun başlangıcına Kibele Sanat Galerimiz de ‘Kibele’nin Hafızası’ başlıklı karma bir sergi ile eşlik ediyor. Ankara Sanat Galerimizde ise yeni dönemi Nâzım’a Yolculuk sergimizle karşıladık. Sene sonunda biteceğini duyurduğumuz İstiklal Sergimizi ise gördüğü büyük ilgi nedeniyle hem Ankara’da hem de İstanbul’da uzatma kararı aldık” dedi. Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise “Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, dans gösterileri, şiir dinletileri ve çocuk oyunları ile yine geniş seyirci kitlesine hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız” diye konuştu. 20. sezon etkinliklerinin biletleri, İş Sanat ana gişesinden ve Biletix’ten 8 Ekim’de satışa sunulacak.

KLASİK MÜZİK...

İş Sanat’ta sezonun açılış konserini verecek olan Thomas Rösner yönetimindeki BİFO’nun solisti “Parlayan Yıldızlar” serisinden tanınan keman sanatçısı Demirhan Gökbudak olacak. Piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Fransız müzik festivallerinin bilinen ismi klasik trompetçi Romain Leleu, Oda Topluluğu Orchestra Royal de Chambre de Wallonie ile birlikte 3 Aralık Salı akşamı dinleyicilerin karşısında olacak. Orkestranın şefliğini Frank Braley üstleniyor. The Johann Strauss Gala’da izleyicileri Strauss valsleri ile buluşturacak olan İş Sanat, 3 Ocak 2020’de kendi salonunun dışına çıkarak Uniq Hall’de müzikseverleri ağırlayacak. Gürcistanlı şef Djansug Kakhidze tarafından 1993 yılında kurulan Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Nisan 2020’de “Sihirli Flüt” lakabıyla tanınan flüt virtüözü Şefika Kutluer’e eşlik ediyor. Konseri, Gürcistan Cumhuriyeti yüksek şeref ödüllü orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetecek. Kübalı besteci ve piyanist Omar Sosa, 17 Aralık Salı akşamı, 2012 yılından beri beraber çaldığı caz trompetçisi Paolo Fresu ile birlikte sahneye çıkacak. İkiliye, caz dünyasının en yenilikçi ritim ustası olarak tanınan Hint perküsyonist Trilok Gurtu eşlik edecek. İş Sanat, 5 Şubat 2020’de caz, R&B, soul ve blues repertuvarıyla China Moses’ı sahnesinde ağırlıyor. Caz duayeni Dee Dee Bridgewater’ın kızı olan Moses, kendi şarkılarıyla olduğu kadar yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkılarıyla da dikkat çekiyor.

TİNDERSTİCKS GELİYOR!

Babadan oğula geçen bir öğreti olan korayı çalan ilk kadın sanatçı, Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 21 Kasım Perşembe akşamı akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkıların yer aldığı bir performans sergileyecek. Sona Jobarteh, Türkiye’deki dinleyicisiyle ilk defa buluşacak. Geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden “High Life”ın film müziklerinde de imzası olan Tindersticks, “No Treasure But Hope” adlı yeni albüm turnesi kapsamında 15 Şubat 2020 akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor.

'CAHİT BERKAY ANTOLOJİSİ'

Rock müziğin duayenlerinden ve Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay, 22 Ocak 2020 akşamı Cahit Berkay Antolojisi projesi ile 55. sanat yılının ilk konserinde İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Türkiye’de arabesk fantezi müziğin öncülerinden Ümit Besen, 26 Aralık Perşembe akşamı kendi eserlerini, yeni nesil seslerden Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte seslendirecek.

Ayrıntılı program www.issanat.com.tr adresinden görülebilir.