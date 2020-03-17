EURO 2020'ye 1 yıl erteleme talebi
UEFA yönetim kurulu, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu.
Tüm Avrupa futbolunun merakla beklediği koronavirüs zirvesi gerçekleşti. UEFA yönetim kurulu, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif zirveye telekonferansla katılan üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.
EURO 2020'de Türkiye'nin de yer alacağı 24 takım 12 ayrı ülkede mücadele edecekti.
Resmi açıklama gelecek.
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