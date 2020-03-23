Evde Çal konserlerinde sıra Kalben’de

23 Mart 2020 Pazartesi, 10:37

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin ilk konukları Nilipek ve ardından Akın Sevgör oldu. Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren sevilen isimler, şarkılarını seslendirdi ve merak edilen soruları yanıtladı.

SIRADA KALBEN VAR

Mesafeleri yakın eden, dünyanın uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. Serinin 25 Mart tarihindeki konuğu ise Kalben olacak. Yeni albümü ‘Kalp Hanım’dan yeni şarkılarını da seslendirecek olan müzisyen, 25 Mart Çarşamba akşamı saat 21.30’da Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram hesabını ele geçirecek.

27 Mart Cuma akşamı saat 21.30’da hesabı teslim alacak isim Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek olacak. 1 Nisan akşamı yine saat 21.30’da bu kez Gökhan Türkmen yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Konserlere ilişkin detaylar Red Bull Türkiye instagram hesabında ve RedBull.com adresinde olacak. Ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ve röportajları da yine RedBull.com adresinde.