Evde Çal serisinde sırada Gökhan Türkmen var

31 Mart 2020 Salı, 13:30

Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu Gökhan Türkmen olacak. Serinin 1 Nisan Çarşamba akşamki konuğu olarak ağırlanacak olan Türkmen en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mesafeleri yakın eden ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. 3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak. 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.

Red Bull Sunar: Evde Çal serisine ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.



