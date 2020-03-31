Evde Çal serisinde sırada Gökhan Türkmen var
Red Bull’un başlattığı Evde Çal konser serisi 1 Nisan akşamı Gökhan Türkmen’i sevenleriyle buluşturuyor.
Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu Gökhan Türkmen olacak. Serinin 1 Nisan Çarşamba akşamki konuğu olarak ağırlanacak olan Türkmen en sevilen şarkılarını seslendirecek.
Mesafeleri yakın eden ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. 3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak. 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.
Red Bull Sunar: Evde Çal serisine ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.
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