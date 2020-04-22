Evde İş Sanat’la 23 Nisan kutlaması

22 Nisan 2020 Çarşamba, 09:47

23 Nisan’ı evde ebeveynleriyle birlikte kutlayacak olan çocuklar, hem eğitici hem öğretici hem de eğlenceli içerikleri İş Sanat’ın sosyal medya hesapları Instagram IGTV, YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilecek.

EĞLENCELİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ KUMBARA TV’DE

Türkiye İş Bankası’nın çocuklara özel dijital platformu Kumbara Dergisi çocukları kitap okumaya, eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeye ve geçmiş sezonda İş Sanat’ta sahnelenen çocuk oyunlarını www.kumbaradergisi.com adresi üzerinden izlemeye davet ediyor. Resimden origamiye, kitap ayracı yapımından illüzyon gösterisine, kodlama eğitimlerinden kelime oyunlarına dek pek çok etkinlik minik sanatseverlerle paylaşılıyor. Çocukların evde aileleriyle birlikte az malzemeyle eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun önerileri de hem İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından hem de Kumbara dergisi üzerinden takip edilebiliyor.

Aralarında Aslı Tandoğan ve Anıl Altınöz’ün bulunduğu Robot Pinokyo oyuncuları, Bremen Mızıkacıları, Çirkin Ördek Yavrusu ve Oz Büyücüsü’nün ardından bu kez Külkedisi masalını seslendirecek. Külkedisi masalı da 23 Nisan’dan itibaren KumbaraTV’de dinleyicileriyle buluşuyor.

‘ROBOT PİNOKYO’ ÇEVRİMİÇİ YAYINLANACAK

Çocuklar bu özel günde klasikleşmiş masalların büyülü dünyasını yeniden keşfediyor. Bu sezon ilk kez İş Sanat’ta sahnelenen, Yekta Kopan’ın kaleme aldığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği Robot Pinokyo müzikli çocuk oyununun tam kaydı 23 Nisan’a özel İş Sanat’ın YouTube hesabı üzerinden minik tiyatroseverlerle buluşuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK ÖNERİLERİ

İş Sanat’ın 20. sezon sahnelediği müzikli çocuk oyunu Fırtına’nın “Geveze Piyanist”i Emir Gamsız’ın hazırladığı 23 Nisan’a özel müzik önerileri, dijital müzik platformu Spotify çalma listesinde olacak. Dünyaca ünlü klasik müzik eserlerinden oluşan liste minik dinleyicileri bekliyor.



