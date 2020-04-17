"Evde kal" çağrısı yapan belediye başkanı sokakta içki içti
Avustralya'da halka "Evde kal" çağrısı yaptıktan sonra, arkadaşlarıyla sokakta alkollü içki içen belediye başkanına para cezası kesildi. Belediye Başkanı Tony Herbert yaptığı açıklamada hatasını kabul etti.
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Warrnambool kentinin Belediye Başkanı Tony Herbert, halka "Evde kal" çağrısı yaptı.
Belediye Başkanı Tony Herbert, bu çağrının ardından arkadaşlarıyla sokakta alkollü içki içerken görüntülendi.
Başkana sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için 1652 Avustralya doları para cezası kesildi.
Belediye Başkanı Herbert, yaptığı açıklamada özür diledi ve o gece hata yaptığını kabul etti.
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