"Evde kal" çağrısı yapan belediye başkanı sokakta içki içti

17 Nisan 2020 Cuma, 13:56

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Warrnambool kentinin Belediye Başkanı Tony Herbert, halka "Evde kal" çağrısı yaptı.

Belediye Başkanı Tony Herbert, bu çağrının ardından arkadaşlarıyla sokakta alkollü içki içerken görüntülendi.

Başkana sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için 1652 Avustralya doları para cezası kesildi.

Belediye Başkanı Herbert, yaptığı açıklamada özür diledi ve o gece hata yaptığını kabul etti.