'Evde kal, hizmet al'

27 Mart 2020 Cuma, 09:01

Koronavirüstedbirleri kapsamında sokağa çıkmasısınırlandırılan 65 yaş üstü yurttaşlara hizmet vermek için çaba gösteren kaymakamlık ve belediyeler, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ kurdu.

Uygulama ile sokağa çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçları evlerine götürülüyor. Belediye ekiplerinin bazıları 65 yaş üstü yurttaşların temel gıda ihtiyaçları yanısıra, eczaneden ilaç ve pazar alışverişlerini yaparak kapılarına kadar bırakıyor.

BALÇOVA Belediyesisalgın nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara ve kimsesizlere yemek yardımı yapmaya başladı. Aşevi’nin 10 yıldır devam ettirdiği yaşlılara sıcak yemek projesi de koronavirüssalgını nedeniyle hayati bir önem kazandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “İlçemizin 80 bin nüfusu var. Ama yaşlı ve dar gelirli vatandaşlarımız da var. Biz bu nedenle dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz 700 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

KONAK Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarısalgın günlerinde de yalnız bırakmadı. Belediyenin sosyal yardım hizmetlerinden düzenli olarak yararlanan ailelere, en az 15 gün yetecek erzak yardımı yapıldı. 65 yaş üstü aile fertlerinin de bulunduğu evlere içinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, çay,şeker, tuz, zeytin, sıvıyağ, makarna, arpa şehriye gibi uzun süre bozulmadan saklanabilecek gıdaların bulunduğu koliler ulaştırıldı. Tüm hijyen kuralları gözetilerek hazırlanan koliler yine en üst düzeyde alınan önlemlerle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Her zamankinden daha çok dayanışma içerisinde olmamız gereken bu dönemi birlikte atlatacağız. Biz yolumuza ‘Birlikte Konak’ diyerek başladık. Her zaman hemşerilerimizin yanındayız, iyi günde de kötü günde de birlikte yol almaya devam ediyoruz” dedi.

KARABAĞLAR Belediyesi bu amaçla, Karabağlar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları’nca kullanılmak üzere 14 araç ve 28 personel tahsis etti. Gruplar, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara, evlerinden çıkmamaları koşuluyla yardımcı olacak.

MENDERES Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında kurulan 16 kişilik özel ekip, haftanın 7 günü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız için özel bir ekip kurduk ve onların tüm ihtiyaçlarını belediye olarak biz karşılıyoruz. Onlardan tek isteğimiz evde kalmaları. Biz onlara bir telefon kadar yakınız. Bizi arasınlar, ihtiyaçlarını söylesinler, onlar için yerine getirelim. Bu günleri de hep birlikte, beraber olarak atlatacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara harfiyen uymaları. Evde kalın, sağlıklı kalın” diye konuştu.

MENEMEN’lilerin htiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için ekiplerimiz hazır. Verdiğimiz telefonları arayarak bize ulaşan vatandaşlarımızın talepleri anında karşılanıyor ve yalnız olmadıkları hissettiriliyor” dedi. Zor bir süreçten geçildiğini, birbirimize olan desteğimizin önemli olduğunu anlatan Aksoy, “Belediyemize ait dükkânlarda kiracı olan değerli esnaftan 2 ay boyunca kira almayarak destek olacağız” diye konuştu.

SEFERİHİSAR Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda belediye ekipleri, yalnız yaşayan ve yasak kapsamında alışverişe çıkamayan 30 vatandaşiçin her gün temel ihtiyaç alışverişi, erzak dağıtımı ve evde sağlık hizmeti veriyor.

ÇİĞLİ Belediyesi tarafından “Yaşlı Destek Hattı” kuruldu. Bu hat üzerinden talepte bulunan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıp evlerine bırakılıyor. Koronavirüsile mücadele kapsamında önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızın evlerinde geçireceği bu süreçte mağdur olmamaları adına ‘Yaşlı Destek Hattı’ hizmetini başlattık. Belediyemizle irtibata geçen kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarını oluşturduğumuz ekiplerimiz aracılıyla karşılıyor ve evlerine bırakıyoruz. Bu sürecisağlıklı birşekilde tamamlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla Güvercin Masa gezici ekip personeli de kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Çağrı merkezi üzerinden hizmet veren ekipler salgından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan 168 vatandaşın market, pazar ve ilaç gibi ihtiyaçlarını fatura karşılığında satın alarak evlerine götürdü. Başkan Ömer Günel, “Güvercin Masa birimimize bağlı gezici ekipler, risk grubunda olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını temin edip işletmelerden alınan faturalarla birlikte kapılarına kadar götürmeye devam edecekler” dedi.