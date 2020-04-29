Evde kaldık yardım etmeyi unuttuk!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 11:28

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlar eve kapanırken, birçok işletme de çalışmaya ara verince yardımlarla ayakta kalmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağışlar da dip yaptı.

Başta eğitim, insan hakları, genç, kadın, çocuk hakları ile kültür sanat alanında faaliyet gösteren STK'lere yapılan bağışlar koronavirüs döneminde yarı yarıya düştü. Covid-19 salgını nedeniyle STK'lerin yüzde 86’sı aktif bağış veya yardım kampanyalarını da askıya almak durumunda kaldı. Salgının devam etmesi halinde 10 sivil toplum kuruluşundan 5'i mevcut kaynakla ancak 6 ay ayakta kalabileceğini ifade ediyor.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV), "COVID-19 salgının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lere Etkisi Anketi"nin sonuçlarına göre, katılımcı kuruluşların yüzde 54'ü 2020 yılı için planlanmış kaynak geliştirme stratejilerinde değişikliğe gideceklerini ifade etti. 10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yürütülen ve 170 sivil toplum kuruluşunun katıldığı ankette ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

BAĞIŞLARDA YÜZDE 49 DÜŞÜŞ

- Yüzde 49 oranında STK Covid-19 nedeniyle aldıkları yardım ve bağışlarda bir düşüş olduğunu kaydetti. Kuruluşların yüzde 47’si aldıkları yardım ve bağışlarda herhangi bir değişiklik olmadığını aktarırken, sadece yüzde 4’lük bir kesim yardım bağışlarında artış olduğunu ifade etti.

3'TE 1'İ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

- Koronavirüs salgının faaliyetlere doğrudan etkisine kuruluşların yüzde 75’i seminer, konferans ve gösteri gibi faaliyetleri de kapsayan etkinliklerin iptali ettiklerini ifade etti. Kuruluşların yüzde 59’u eğitim faaliyetlerinin etkilendiğini belirtirken, saha çalışmalarının durdurulması, hizmet merkezlerinin kapatılması gibi hizmet sağlama faaliyetlerinin süreçten etkilendiğini belirten kuruluşların yüzdesi 43 oldu.

- Kuruluşların yüzde 43'ü salgının kaynak geliştirme faaliyetlerini etkilediğini aktarırken, yaklaşık üçte biri de (yüzde 29) tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını aktardı.

İHTİYAÇ YÜZDE 63 ARTTI

- 170 STK’den 63’ü koronavirüs döneminde faaliyetlerine duyulan ihtiyacın çok arttığını kaydederken, 43’ü arttığını, 36’sı ihtiyaçta herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı.

- Anketi yanıtlayan STK temsilcilerinin yüzde 57si bu dönemde farklı bir alanda faaliyet göstermenin gündemlerinde olmadığını belirtirken, yüzde 43’ü ana faaliyetlerine ek olarak farklı başlıklarda da çalışma yapma konusunun gündeme geldiğini ifade etti. Farklı alanlar ise online eğitim, online gönüllülük, sağlık alanındaki ihtiyaçlar, kadın Yoksulluğu ve kadına yönelik şiddet insan hakları şeklinde sıralandı.

- STK’lerin yüzde 81’i salgın sonrası hibe/fon verenlerin önceliklerini değiştireceklerini öngördüklerini belirtirken, yalnızca yüzde 19’u hibe/fon sağlayıcılarının önceliklerinde bir değişiklik olmayacağını düşünüyor.

- Ankete katılan STK’lerin yanıtları incelendiğinde başlıca gelir kaynakları arasında proje gelirleri, (yüzde 60), bireysel bağışlar (yüzde 53) ve üye aidatları (yüzde 26) ilk üç sırada yer alıyor.

SALGIN SÜRERSE AYAKTA KALAMAYIZ

- Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü çalışanları için izin uygulamasına geçmek zorunda kalmadıklarını aktarırken, kuruluşlarında ücretli izin uygulamasına geçtiklerini belirtenlerin oranı yüzde 19 olarak kaydedilirken, ücretsiz izin uygulamasının oranı yüzde 7 oldu.

- STK’lerin yüzde 28’i salgının devam etmesi durumunda kuruluşlarından çalışan çıkarmak zorunda kalabileceklerini belirtiyor.

- Yeni kaynak yaratma faaliyeti yürütmeden, mevcut kaynaklarınızla ne kadar süre mevcut iş yapınızı ve personel sayınızı koruyabileceğinizi öngörüyorsunuz? sorusuna, STK’lerin yüzde 46’sı 1-6 ay olarak cevap verdi. Mevcut kaynaklarıyla mevcut iş yapısını ve personel sayısını 6-9 ay koruyabileceğini belirten STK’lerin oranı yüzde 17 oldu.



