Evde kalmaktan sıkılan 75'lik nine firarda

23 Nisan 2020 Perşembe, 13:28

Adıyaman'da çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu.

KİMSEYİ DİNLEMEDİ

Duvara tırmanan ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen kadın kimseyi dinlemedi.

ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANDI

Örümcek gibi tırmanarak caddeye ulaşan yaşlı kadının azmi ''pes'' dedirtti. İlerlemiş yaşına rağmen engel tanımayan yaşlı kadın, hareketleriyle gençlere taş çıkarttı.

KISITLAMANIN BİTMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında evden çıkamayan Zahide Karakurt, kısıtlamanın bitmesini dört gözle bekliyor.

''TAZİYEYE GİDECEKTİM BIRAKMADILAR''

Türkçe bilmeyen yaşlı kadın Kürtçe, “Evet evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Ben de kendimi oradan aşağıya attım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar ben de kendimi oradan aşağıya attım” dedi.

''EVDE ÇOK SIKILIYOR''

Zahide Karakurt’tun oğlu Yusuf Karakurt ise “Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Ben de kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı. Evet evde çok sıkılıyor” diye konuştu.