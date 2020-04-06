Evdeki yurttaş, yola köprüye para ödüyor

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

30 büyükşehire giriş-çıkış yasaklandı. Yurttaş eve kapandı ancak geçmediği yolların, köprülerin, tünellerin parasını verilen Hazine garantileri nedeniyle ödemeye devam ediyor.

ELDE KALAN PARA YURTTAŞ İÇİN HARCANSIN

CHP Muğla Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, köprü ve tüneller için verilen döviz garantili ödemelerin bir yıl ertelenmesini, ödemelerde TL’ye dönülmesini ve elde kalan paranın da yurttaş için harcanmasını istedi.

CHP’li Girgin, hükümetin verdiği Hazine garantilerine ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine dikkat çekti. Girgin, KÖİ yatırımları, garanti ödemeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine geldiğinde, yol ve köprülere ödenen paralara yönelik eleştirilere Ulaştırma Bakanı’nın “İsteyen eski yolu kullanabilir” diye yanıt verdiğini anımsattı.

YURTTAŞIN GEÇMEDİĞİ KÖPRÜNÜN, YATMADIĞI HASTANENİN PARASINI ÖDÜYOR

Meselenin köprü ve yol geçişlerinde isteyenin paralı yoldan, isteyenin eski yoldan geçmesi değil, yurttaşın geçmediği köprülerin, yatmadığı hastanelerin parasını ödemesi olduğuna işaret eden Girgin, hükümetin konuya bakışına tepki gösterdi. Şehir hastaneleri, köprü ve otoyollar için Hazine’den yapılan ödemenin 2018’de 6.2 milyar lira, 2019’da da 9.7 milyar lira olduğuna dikkat çeken Girgin, 2020 bütçesinde ise garanti ödemelerine 18.9 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti.

‘2 YILDA 3 KATINA ÇIKTI’

Yapılacak garanti ödemelerinin sadece 2 yılda 3 katına çıktığını kaydeden Girgin, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ise tamamına yakını AKP iktidarının gözde müteahhitlik şirketleri olan sermaye gruplarına 31 milyar 274 milyon lira daha garanti ödemesi yapılmasının planlandığını vurguladı.

“Halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak” denildiğini anımsatan Girgin, “Doğru 5 kuruş çıkmıyor, milyar dolarlar çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Bir yağma düzeni kurulmuş durumda. Önce bir yatırımı yandaş firmaya ihale ediyorlar, sonra bu yandaş şirketlere, kamu bankalarından çok düşük faizle ‘yatırım kredisi’ adı altında gerekli parayı veriyorlar. Yetmiyor, bir de her yıl Hazine’den para ödüyorlar. Bunun adı yasal soygun değildir de nedir” diye sordu.

Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de “Döviz garantili Hazine ödemelerini en az 1 yıl süreyle ertelemeyi ve ödemeleri TL’ye çevirmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna yanıt istedi.