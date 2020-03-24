Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın rakısı tutanakla teslim edildi
Marmaris'te rakı almaya giden 65 yaş üstü vatandaş jandarma tarafından evine geri yollandı. Rakısı ise tutanakla kapısına teslim edildi.
Muğla ili Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da rakı almaya giden 65 yaş üstü Mehmet Nuri Işıkçı, jandarmalar tarafından evine gönderildi.
Gerçek Gündem'in haberine göre, Işıkçı'nın satın almak istediği 100’lük rakı, jandarma tarafından tutanakla kapısında teslim edildi.
Video Haberler
- Tuttuğu kiralık katille eski eşini öldürmüş
- Canlı yayında beden eğitimi dersi veren hoca gündem oldu
- Avcılar'da bu sabah! Eczacı kalfası büyük korku yaşadı
- Arnavutköy'de görüntülendi: Özellikle gece geliyorlar
- Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin kızından açıklama
- Altaylı TFF Başkanı Özdemir'i istifaya böyle çağırdı
- Canlı yayında sinek yuttu... Özür diledi
- Eski belediye başkanı iki kişiyi vurup canına kıydı
- Çin’de yaşayan Türk gazeteci son durumu anlattı
- İlkokul öğrencilerine de ‘kafa kesme’ sahnesi izlettiler