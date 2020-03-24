Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın rakısı tutanakla teslim edildi

Marmaris'te rakı almaya giden 65 yaş üstü vatandaş jandarma tarafından evine geri yollandı. Rakısı ise tutanakla kapısına teslim edildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2020 Salı, 15:36

Muğla ili Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da rakı almaya giden 65 yaş üstü Mehmet Nuri Işıkçı, jandarmalar tarafından evine gönderildi. 

Gerçek Gündem'in haberine göre, Işıkçı'nın satın almak istediği 100’lük rakı, jandarma tarafından tutanakla kapısında teslim edildi.


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