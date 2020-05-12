Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ifadeye çağrıldı

12 Mayıs 2020 Salı, 18:06

Ragıp Zarakolu’nun Artı Gerçek ve Evrensel’de yayınlanan yazısı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı; Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından ifade vermeye çağrıldı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı:

''Yazarımız Ragıp Zarakolu’nun Evrensel ile Artı Gerçek’te aynı anda yayımlanan ve darbeyi destekleyen içerikte tek bir cümlesi olmayan yazısı ile ilgili Yazı İşleri Müdürümüz Görkem Kınacı ve ben Emniyet’e ifadeye çağrıldık. Avukatımız ile Perşembe günü gideceğiz.''

NE OLMUŞTU?

Ragıp Zarakolu’nun Artı Gerçek ve Evrensel’de eş zamanlı yayınlanan “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazısının Artı Gerçek’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adnan Menderes’in fotoğrafıyla yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zarakolu hakkında darbecilik suçlamalarında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Zarakolu hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma, “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.