“Ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle tutuklanan gazetecinin tahliyesine itiraz
Twitter hesabında kullandığı “Ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Hakaret” suçlarından gözaltına alınıp, tutuklanan gazeteci Hakan Aygün, bugün Bodrum’da görülen duruşmada tahliye edildi. Başsavcılıktan ise tahliye kararına itiraz etti.
Erdoğan'ın yurttaşlara IBAN dağıtarak para istemesinin ardından birçok yurttaş tepki göstermişti.
Sosyal medya hesabında yaptığı 'Ey IBAN edenler' ifadesinin yer aldığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarıyla 3 Nisan'da sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderilen gazeteci Hakan Aygün, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
BODRUM BAŞSAVCILIĞINDAN İTİRAZ
Aygün, Bodrum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aygün savunmasında, yaptığı paylaşımlarda hareket ve aşağılama çabasında olmadığını sadece eleştiri amacıyla paylaştığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak Aygün'ün tahliyesine karar verdi.
Ancak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Aygün hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
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