Eyvah! Cenk Tosun da yok
Golcü Cenk sezonu kapattı.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO 2020'de forma giyemeyecek.
Daha önce Merih, Ozan Kabak, Dorukhan da sakatlanarak Euro 2020 şansını riske etmişti.
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