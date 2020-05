Ezginin Günlüğü’nün sevilen şarkısı ‘Ebruli’yi Gripin yorumladı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:12

Ezginin Günlüğü denildiğinde hemen akla gelen ve her kesimden insanın hayatının bir dönemine çeşitli şekillerde iz bırakmış olan şarkılar, 20 sanatçıyı Ezginin Günlüğü “40 Yıllık Şarkılar” albümünde bir araya getirdi. Bora Duran, Can Bonomo, Can Kazaz, Canozan, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Fikri Karayel, Gripin, Harun Tekin, Karsu, Melek Mosso, Melike Şahin, Nilipek., Ömer Yener, Pinhani, Rubato, Sedef Sebüktekin ve Zeynep Bastık gibi son yılların en sevilen ve üretken isimleri en sevdiği Ezginin Günlüğü şarkısını yorumladı.

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak, alternatif müziğin en sevilen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut’ un yorumladığı “Duvar” şarkısı yayınlanmıştı.





ALBÜMÜN İKİNCİ ŞARKISI GRİPİN’DEN GELDİ; "EBRULİ"

Albümün ikinci şarkısı “Ebruli”, rock müziğin başarılı temsilcilerinden Gripin yorumu ile 1 Mayıs’da dinleyici ile buluştu. Sözleri Hüsnü Arkan'a, müziği Nadir Göktürk’e ait olan “Ebruli” grubun en sevilen şarkılarından biri.



GRİPİN "EBRULİ" VİDEO KLİBİ İÇİN KAPI ÖNÜNE ÇIKTI.

Şarkının video klibi Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi. Çekimlerin bir bölümü Gripin grup üyelerinin kendi evlerinde gerçekleşti ve pandemi kurallarına uygun olarak tamamlandı. Grup üyeleri ya evlerinin balkonunda, terasında ya da kapılarının önünde, oturdukları sokakta görüntülendi.



Yapımcılığını DokuzSekiz Müzik’in yaptığı, müzik danışmanlığını Burhan Şeşen’in üstlendiği, içerisinde 20 şarkının yer aldığı Ezginin Günlüğü “40 Yıllık Şarkılar” albümü 29 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.