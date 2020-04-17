Facebook, fiziki etkinlikler için 2020'yi kapattı

17 Nisan 2020 Cuma, 17:51

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşne koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Facebook 2020 yılında hiçbir etkinlik yapmama kararı aldı.

NTV'nin The Verge’den aktardığı habere göre, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Haziran 2021’e kadar düzenlenmesi planlanan tüm fiziksel etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili Facebook üzerinden açıklamlarda bulunan Zuckerberg şirket çalışanlarının iş seyahatlerinin de Haziran 2021’e kadar ertelendiği bilgisini paylaştı.

Farklı ofislerde görev alan çoğu Facebook çalışanının evden çalıştıklarını hatırlatan Facebook CEO'su, salgın kaynaklı kurallar esnetilse dahi bir süre daha evden çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Zuckerberg, süreç normale dönmeye başladığında dahi şirketin ofislerine gelmek istemeyen Facebook çalışanlarının yaz sonuna kadar evden çalışmalarına izin verileceğini belirtti.