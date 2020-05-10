Facebook, Hitler'e karşı direnişin simgesini yasakladı!

Facebook, SSCB'nin Nazilere karşı zaferi kazandığı günün yıl dönümünde, Reichstag'a dikilen kızıl bayrak fotoğrafını yasakladı

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2020 Pazar, 13:16

Facebook, 9 Mayıs Zafer Günü’nde, İkinci Dünya Savaşı’nı kapatan meşhur Reichstag’a dikilen kızıl bayrak fotoğrafını “topluluk standartlarına uymadığı” gerekçesiyle yasakladı.

2 Mayıs 1945 yılında, Berlin Muharebesi sırasında Yevgeny Haldei tarafından çekilen fotoğrafın renklendirilmiş versiyonu, Facebook yöneticileri tarafından düzenlenen algoritma nedeniyle sansüre uğratıldı.


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