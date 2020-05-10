Facebook, Hitler'e karşı direnişin simgesini yasakladı!
Facebook, SSCB'nin Nazilere karşı zaferi kazandığı günün yıl dönümünde, Reichstag'a dikilen kızıl bayrak fotoğrafını yasakladı
Facebook, 9 Mayıs Zafer Günü’nde, İkinci Dünya Savaşı’nı kapatan meşhur Reichstag’a dikilen kızıl bayrak fotoğrafını “topluluk standartlarına uymadığı” gerekçesiyle yasakladı.
2 Mayıs 1945 yılında, Berlin Muharebesi sırasında Yevgeny Haldei tarafından çekilen fotoğrafın renklendirilmiş versiyonu, Facebook yöneticileri tarafından düzenlenen algoritma nedeniyle sansüre uğratıldı.
Video Haberler
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar
- Saadet Partisi'nden videolu tepki
- Temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı
- İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylar kamerada
- Eşinden şüphelendi, bacanağı ile baldızını öldürdü
- TYT deneme sınavı gazeteniz yarın Cumhuriyet'le
- Ülke TV ekranında ölüm tehditleri
- Valilikten Arnavutköy'deki olaya ilişkin açıklama