Facebook ve Instagram’dan flaş korona kararı!
Facebook ve Instagram,videoların görüntü kalitelerini düşürecek.
Facebook ve Instagram, koronavirüs sebebiyle internet kullanımında ciddi artışların yaşandığından, videoların görüntü kalitelerini düşürecek.
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