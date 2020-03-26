Facebook ve Instagram’dan flaş korona kararı!

Facebook ve Instagram,videoların görüntü kalitelerini düşürecek.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2020 Perşembe, 13:12

Facebook ve Instagram, koronavirüs sebebiyle internet kullanımında ciddi artışların yaşandığından, videoların görüntü kalitelerini düşürecek.



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