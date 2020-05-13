Facebook’tan dijital medya emekçilerine 52 milyon dolar tazminat

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:32

Facebook, dünyanın dört bir yanında içerikleri denetlemeleri için binlerce kişi çalıştırıyor. Bu kişiler, siteye yüklenen fotoğraf, video gibi içeriklerin herhangi bir olumsuzluk içerip içermediğine bakarak yayınlanmasına onay veriyor ya da engelliyor. Bu işi yapanların bazılarında, gördükleri fotoğraf ve videolar yüzünden psikolojik rahatsızlıklar ve travmalar ortaya çıktı

FACEBOOK TEDAVİ MASRAFLARINI ÜSTLENDİ

ABD'deki içerik denetleyicileri 2018 yılında California'da Facebook’a dava açmıştı. Davacılar; terörizm, tecavüz, cinayet ve çocukların cinsel istismarını gösteren videolar izlemek zorunda kaldıklarını ve bunun yüzünden sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti. Facebook'un bu konuda yeterli desteği vermediği öne sürüldü. Financial Times’ta yer alan habere göre, sosyal medya devi sonunda, bu davada anlaşma yoluna giderek 10 binden fazla eski ve mevcut çalışanına 52 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, anlaşma çerçevesinde psikolojik rahatsızlık teşhisi konulan çalışanlarına bin dolar tazminatın yanı sıra tedavileri için de 50 bin dolardan fazla mali destek sağlayacak.

MAAŞLARA BELİRGİN BİR ZAM YAPILDI



Davayı açan Joseph Saveri Hukuk Bürosu'ndan avukat Steve Williams, “Facebook'un daha önce eşi görülmemiş bir koruma programı oluşturmak için bizimle birlikte çalışmasından son derece memnunuz. Birkaç yıl önce bunu hayal bile edemezdik” diye konuştu. Facebook ayrıca 1 yıl önce içerik denetleyicilerinin maaşlarına da belirgin bir zam yaptı.

Facebook’un bir sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Facebook'u herkes için güvenli bir hale getiren içerik denetleyicilerimize minnettarız. Hem bu çözüm yolumuzla hem de farklı şekillerde onlara her türlü desteği sağlayacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.