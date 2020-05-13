Facebook’tan dijital medya emekçilerine 52 milyon dolar tazminat
Facebook'a yüklenen içerikleri kontrol edip onay veren içerik denetleyicileri, bu iş nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşadıkları gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Sosyal medya devi, sonunda bu davada anlaşma yoluna giderek, psikolojik hastalık teşhisi konulmuş yaklaşık 10 bin eski ve mevcut içerik denetleyicisine 52 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Terör, nefret söylemi ve cinsel içerikli gönderileri platformdan kaldıran içerik denetleyicilerinin tedavi masrafları Facebook tarafından üstlenilecek.
Facebook, dünyanın dört bir yanında içerikleri denetlemeleri için binlerce kişi çalıştırıyor. Bu kişiler, siteye yüklenen fotoğraf, video gibi içeriklerin herhangi bir olumsuzluk içerip içermediğine bakarak yayınlanmasına onay veriyor ya da engelliyor. Bu işi yapanların bazılarında, gördükleri fotoğraf ve videolar yüzünden psikolojik rahatsızlıklar ve travmalar ortaya çıktı
FACEBOOK TEDAVİ MASRAFLARINI ÜSTLENDİ
ABD'deki içerik denetleyicileri 2018 yılında California'da Facebook’a dava açmıştı. Davacılar; terörizm, tecavüz, cinayet ve çocukların cinsel istismarını gösteren videolar izlemek zorunda kaldıklarını ve bunun yüzünden sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti. Facebook'un bu konuda yeterli desteği vermediği öne sürüldü. Financial Times’ta yer alan habere göre, sosyal medya devi sonunda, bu davada anlaşma yoluna giderek 10 binden fazla eski ve mevcut çalışanına 52 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, anlaşma çerçevesinde psikolojik rahatsızlık teşhisi konulan çalışanlarına bin dolar tazminatın yanı sıra tedavileri için de 50 bin dolardan fazla mali destek sağlayacak.
MAAŞLARA BELİRGİN BİR ZAM YAPILDI
Davayı açan Joseph Saveri Hukuk Bürosu'ndan avukat Steve Williams, “Facebook'un daha önce eşi görülmemiş bir koruma programı oluşturmak için bizimle birlikte çalışmasından son derece memnunuz. Birkaç yıl önce bunu hayal bile edemezdik” diye konuştu. Facebook ayrıca 1 yıl önce içerik denetleyicilerinin maaşlarına da belirgin bir zam yaptı.
Facebook’un bir sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Facebook'u herkes için güvenli bir hale getiren içerik denetleyicilerimize minnettarız. Hem bu çözüm yolumuzla hem de farklı şekillerde onlara her türlü desteği sağlayacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
- Video çekip sosyal medyada yayınlayacaklardı
- Akşam saatlerinde kaydedildi: Polisler böyle kovaladı
- İşte dünyanın en kısa boylu adamı
- Dört saatlik sürede babalarının mezarına koştular
- Yer: Artvin... Milli sporcudan korkutan atlayış
- 301 madenci mezarları başında anıldı
- Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia
- 800 liraya satılıyor! Birçok Avrupa ülkesinden talep var
- Bilim Kurulu üyesinden 'Berber' uyarısı