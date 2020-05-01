Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 84 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, testi pozitif çıkan 2 bin 188 yeni vakanın olduğunu duyurdu. Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 258'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 84 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 188 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 3 bin 258'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 122 bin 392'e yükseldi.
'YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI AZALIYOR'
Koca, ''Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir'' açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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