Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, testi pozitif çıkan bin 670 yeni vakanın olduğunu duyurdu. Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 397'e yükseldi. Koca, ''İyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti'' açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, bin 670 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 3 bin 397'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 126 bin 45'e yükseldi.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24 bin 1 olurken, bugün iyileşen kişi sayısı 4 bin 892 oldu.
'İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, HASTA SAYIMIZI GEÇTİ'
Koca, ''11 Mart’tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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