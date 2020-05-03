Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

03 Mayıs 2020 Pazar, 19:08

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, bin 670 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 3 bin 397'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 126 bin 45'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24 bin 1 olurken, bugün iyileşen kişi sayısı 4 bin 892 oldu.

'İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, HASTA SAYIMIZI GEÇTİ'

Koca, ''11 Mart’tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: