Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

08 Mayıs 2020 Cuma, 19:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 48 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 848 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 3 bin 689 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 135 bin 569'a çıktı. Bugün iyileşen sayısı ise 3 bin 412 oldu.

'BUNLAR KESİN SONUÇLAR DEĞİL'

Koca, ''Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: