Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

10 Mayıs 2020 Pazar, 19:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 47 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 542 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 3 bin 786 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 138 bin 657 oldu.

'BİRAZ DAHA ÖZVERİYE DEĞMEZ Mİ?'

Koca, ''Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: