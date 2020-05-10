Fahrettin Koca'dan 4 saatliğine sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

10 Mayıs 2020 Pazar, 10:04

65 yaş üstü yurttaşlar bugün(10 Mayıs 2020 Pazar günü) saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 65 yaş üstü yurttaşlara uyarıda bulundu.

"Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı" diyerek 65 yaş üstü vatandaşlara maske uyarısında bulunan Fahrettin Koca'nın mesajı şöyle:

"Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!"