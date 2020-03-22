Falcao: Terim üst düzey bir antrenör

22 Mart 2020 Pazar, 20:33

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim’e övgü yağdırdı.

Radamel Falcao şöyle konuştu: "Fatih Terim, çok tecrübeli bir antrenör. Son dönemde çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi şekilde yansıtamıyordu. Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var.

Galatasaray’ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Önceden burada oynamış Gustavo Victoria sayesinde de birkaç şey duyuyordum. Atletico Madrid’de beraber forma giydiğim Arda Turan da bana kulüp tarihinden birçok şey anlattı.

Galatasaray formasıyla ilk maçımda çok heyecanlanmıştım. Şampiyonluğu hedefleyen bir kulüpte forma giymek bir futbolcu için motive edicidir. Büyük bir kulübe geldiğimi fark ettim ve Galatasaray gibi bir kulübün formasını giymekten gurur duyuyorum.





Monaco ile sözleşmenin son senesinde olduğum için çok fırsat vardı. Galatasaray her sezon şampiyonluğa oynayan bir takım, bu amacı ve bu amaca ulaşmak için olan tutkusu kalbimi kazandı. O süre ailemle birlikte seçenekleri değerlendirmekle geçti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe’yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç, takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi. Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik.

Galatasaray’ın tutkusu, Güney Amerikalılarınkiyle oldukça benzeşiyor. Bu yüzden Galatasaray beni oldukça cezbetti.



