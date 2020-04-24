Faruk Bildirici: Sanırım ben de koronavirüse yakalandım
Eski RTÜK üyesi gazeteci Faruk Bildirici, koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirterek kendini karantinaya aldığını duyurdu.
Eski RTÜK üyesi gazeteci Faruk Bildirici, koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirterek kendini karantinaya aldığını duyurdu. Bildirici, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Sanırım ben de koronaya yakalandım. 20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük bitti. Bu süreçte c vitamini takviyesi, bol su ve ateş 39'a çıktığında parasetamol aldım, soğuk pres uyguladık. Ama her ihtimale karşı karantinaya devam ediyorum. Test yaptırmadığım için kesin söylemek mümkün değil ama hastalık boyunca konuştuğum doktor arkadaşların da düşüncesi buydu. Nefes alma sorunu yaşamadığım için hastaneye gitmemi istemediler, o yüzden test yaptırmadım. Antikor oluşması için beklemem gereken süre haftaya tamamlanacak. O zaman gidip test yaptıracağım, randevu da aldım. Ancak o zaman korona olup olmadığı kesinleşecek. Ben yine de bu ihtimale göre davrandım, halen de öyle devam ediyorum. Sadece deneyim aktarımı olması için yazıyorum.”
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