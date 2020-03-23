Fatih Portakal: Fahrettin Koca bunun nedenini açıklayabilmeli

23 Mart 2020 Pazartesi, 12:59

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Evde kalma neden zorunlu hale getirilmiyor? “Kritik hafta, temas kurmayın, toplum sağlığı vs.” denilirken bu uygulamaya geçilmeyişinin nedenini @drfahrettinkoca ve bakanlık açıklayabilmeli?

Önemli olan virüsün sonucunu az kayıpla atlatıp toplum ve birey sağlığını tesis edebilmek"

Portakal'ın paylaşımı şöyle: