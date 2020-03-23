Fatih Portakal: Fahrettin Koca bunun nedenini açıklayabilmeli
Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Evde kalma neden zorunlu hale getirilmiyor?" diye sordu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:
"Evde kalma neden zorunlu hale getirilmiyor? “Kritik hafta, temas kurmayın, toplum sağlığı vs.” denilirken bu uygulamaya geçilmeyişinin nedenini @drfahrettinkoca ve bakanlık açıklayabilmeli?
Önemli olan virüsün sonucunu az kayıpla atlatıp toplum ve birey sağlığını tesis edebilmek"
Portakal'ın paylaşımı şöyle:
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