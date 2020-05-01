Fatih Portakal'dan 'demokrasi' vurgusu

01 Mayıs 2020 Cuma, 11:10

Taksim Meydanı'na yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı ve Genel Sekreterinin de aralarında olduğu DİSK'liler gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polisler 1 Mayıs çelengini de parçaladı.

Fatih Portakal, Twitter hesabından söz konusu gözaltılara tepki göstererek, "Türkiye, demokrasinin sadece cümleler içinde var olduğu ülke" dedi.

Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:

"TR demokrasinin sadece cümleler içinde varolduğu ülke. Tunceli’de valilik 1 Mayıs pankartına tahammül edemez. Birçok işçinin çalışmaya mecbur kılındığı bugün DİSK’in temsili Taksim istegi gözaltıyla sona erer. Demokrasi, güclünün hep haklı ve ezmesi gereken bir yönetim olmasa gerek!"

PORTAKAL HAKKINDA 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Portakal hakkında, "Tekalif-i Milliye"yi hatırlatarak paylaştığı twitter mesajı nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesini ihlal suçlamasıyla iddianame düzenlemiş;

Portakal'ın sosyal medya paylaşımının, bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından corona virüsü salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesi yapmıştı.