Fatih Portakal'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüs sorusu

25 Mart 2020 Çarşamba, 10:43

Bakan Koca'nın dün gece açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 1872, ölen kişi sayısı ise 44'e ulaştı. Portakal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Fahrettin Koca'ya neden radikal önlem almadıklarını sordu.

Portakal, sosyal medya adresinden Koca'ya yönelttiği soruda "Dünyada vakaya karşı ölüm oranı:%4’ün üzerinde. TR’de bu oran %2,5’lar civarı. Ortalamanın altındayız diye sevinmeyin, çünkü bizde test yetersiz. Yarindan itibaren test adeti artacak. Sonuc ne olacak göreceğiz. Hala neden radikal önlem almiyorsunuz sayin Fahrettin Koca?" ifadelerini kullandı.

"Verilecek zorunlu evde kalma karari ile toplum içinde olan belki de çok sayida koronavirüs taşıyıcısı başkalarına temas etmemiş olacak" diyen Portakal, "Yoksa devlet kasasında zaruriyeti karsılayabilecek para yok mu?" diye sordu.

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