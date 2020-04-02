Fatih Portakal'dan Soylu'ya sert yanıt: Ben rüzgara göre biçim değiştirenlerden değilim

02 Nisan 2020 Perşembe, 16:16

FOX Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, önceki akşamki İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle CHP’li belediyelerin yardım kampanyasının iptal edilmesini eleştirdiği yayınında, belediyelerle ilgili “yerel yönetim” yerine “yerel hükümet” ifadesini kullandı.

“İŞKİLLENİRİM BEN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir toplantıda Fatih Portakal’ın sözlerini hedef göstererek, “Ben işkillenirim. Dün akşam FOX TV kanalında bir değerlendirme yapıldı. Bizim idari sistemimizde yerel hükümet yok. Acaba birileri, karşı karşıya kaldığımız bu süreçten bir anlam çıkarmaya mı çalışıyor? Bu kadar herkes kendi gözüne parmağını sokuyorken, son iki günde yardım kampanyası bahane edilerek bir şeyler yapmasından tam da içişleri bakanı vazifem olarak işkillendim” dedi.

“GEÇMİŞE BAKIP BAŞKALARINDAN ŞÜPHE EDİNİZ”

Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Soylu’nun sözlerine yanıt verdi. Portakal, “Yerel yonetim yerine dil sürçüp yerel hükumet ağzımdan çııknca maden bulmuş gibi oldular. Hatta İçişleri Bakanı ‘işkillenirim ben’ dedi. Sayin bakan, kendimden şüphem hiç olmadı siz geçmişe bakıp başkalarından şuphe ediniz. Ben rüzgara göre biçim değistirenlerden değilim” dedi.