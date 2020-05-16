Fatih Portakal’ın çiftliğinde kaçak yapıya rastlanmadı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:42

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde 2015 yılında Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal adına kurulan Torlak Çiftliği'nde bazı yapıların kaçak olduğu şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gözsüzler mevkisindeki 8 bin 394 metrekarelik tapu alanına sahip çiftliğe giderek inceleme başlattı.

KAYIT BELGESİ ALINMIŞ

Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.



Fatih Portakal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. Yeni Asır’ı, DHA’sı özel mülkümü yukarıdan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Turkuaz Medya Grubu’na ait Yeni Asır gazetesi “Fatih Portakal kaçakçı çıktı” manşetiyle çıktığı 15 Mayıs tarihli sayısında Portakal’ın arazisinin drone ile çekilmiş fotoğrafına yer verdi ve Portakal’ı “Yasaları çiğneyerek imar kaçakçılığı yapmakla”, “Muhteşem çiftlik evine yasalara aykırı şekilde 3 ayrı yapı dikmekle” suçlamıştı.