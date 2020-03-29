Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın test sonuçları ile ilgili iddia

29 Mart 2020 Pazar, 21:13

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak’ın yeni test sonuçlarının belli olduğu iddia edildi.Terim’in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin resmi açıklamanın gelmediğini duyurdular.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili müjde verdi. Terim ve Albayrak koronavirüsü yendiğini öne süren Üner, “Nerede kalmıştık. Test sonuçları negatif. Yakında taburcular” mesajını paylaştı.

