Fatih Terim’den oynansın mı oynanmasın mı açıklaması

14 Mayıs 2020 Perşembe, 20:17

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalar yaptı. GS TV'ye konuşan Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ahmet Bey'i arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik."

"Sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının canından öte bir şey yoktur. Belki sesim biraz yükselmiş olabilir ondan ötürü kimse kusura bakmasın ama o anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu belki benim tarafımdan..."

"Öncelik, insan sağlığını korumak. O günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı şu anki gibi binlerle ifade edilmiyor. Şimdi baktığınız zaman dile kolay aşağı yukarı 4 bine yakın canımız gitti. Kimini abisi, ablası, babası, annesi.. O kadar kötü ve hızla yayılan bir meret ki bu kimseye acımıyor maalesef.

“Süper Lig ve diğer liglerdeki meslektaşlarım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse, oynansın veya oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması, belki de en son istek."

"Liglerin ertelenme kararı alındığı haftayı iyi hatırlayalım. Pazar seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı. O hafta antrenmanları durdurmasaydık, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık. Vaka sayımız daha çok artabilirdi, ben bundan eminim."

"TESTİN POZİTİF OLDUĞUNA İNANMAYANLAR BİLE OLDU"

"Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır"

"Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, yetki-sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor. Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim"







