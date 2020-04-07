Fatih Terim’in son koronavirüs testinin sonucu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fatih Terim’in hastalığı ile ilgili açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2020 Salı, 08:30

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı. 


Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası hastanede 1 hafta tedavi görmüş, semptomları iyi olduğu için taburcu edilmişti.

Fox TV'den İsmail Küçükkaya, Fatih Terim'i arayarak durumu öğrendiğini ve haberi verme konusunda izin aldığını açıkladı.


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