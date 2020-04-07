Fatih Terim’in son koronavirüs testinin sonucu
Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fatih Terim’in hastalığı ile ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı.
Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası hastanede 1 hafta tedavi görmüş, semptomları iyi olduğu için taburcu edilmişti.
Fox TV'den İsmail Küçükkaya, Fatih Terim'i arayarak durumu öğrendiğini ve haberi verme konusunda izin aldığını açıkladı.
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