Fazıl Bağca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sanatçı Cevdet Bağca'nın ağabeyi Fazıl Bağca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2020 Pazartesi, 12:19

Cevdet Bağca

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Fazıl Bağca, 66 yaşındaydı.

Cevdet Bağca, ağabeyinin ölüm haberini, "Kıymetli abim Fazıl Bağca'yı kaybettim... Hastane süresince emeklerini esirgemeyen bütün doktorlar ve sağlık emekçilerine sonsuz teşekkürler..." sözleriyle duyurdu.


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