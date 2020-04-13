Fazıl Bağca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sanatçı Cevdet Bağca'nın ağabeyi Fazıl Bağca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Cevdet Bağca
Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Fazıl Bağca, 66 yaşındaydı.
Cevdet Bağca, ağabeyinin ölüm haberini, "Kıymetli abim Fazıl Bağca'yı kaybettim... Hastane süresince emeklerini esirgemeyen bütün doktorlar ve sağlık emekçilerine sonsuz teşekkürler..." sözleriyle duyurdu.
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