F.Bahçe’den bir ilk: İnternetten divan kurulu
Koronavirüs sürecinde yaptığı destekler ve yardımlarla alkış toplayan Fenerbahçe Kulübü ile başkan Ali Koç, yine önemli bir ilke imza atıyor.
Sarı-Lacivertliler, camia için büyük önem taşıyan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nı Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez internet üzerinden (online) gerçekleştirecek.
Aynı zamanda Türkiye’de de bir ilk olacak online Yüksek Divan Kurulu, 15 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te başlayacak. Her üyenin toplantıya katılabilmesi için gerekli teknolojik altyapı hazırlandı.
Sarı-Lacivertli yönetim, üyelerin online toplantıya iletmek istediği görüş, öneri ve soruları kulübe nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili gerekli bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde yapacak.
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