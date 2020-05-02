Federasyon tamam dedi, top hükümette
Koronavirüs salgını sonrası geleceği merak edilen Premier Lig için İngilizler yeni bir planlama yaptı. Hükümetin onay vermesi halinde maçlar 12 Haziran'da tekrar başlayacak.
Koronavirüs salgını sonrası geleceği merak edilen Premier Lig için İngilizler yeni bir planlama yaptı. Hükümetin onay vermesi halinde maçlar 12 Haziran'da tekrar başlayacak.
İngiltere Premier Lig’in dönüşü için sıcak gelişmeler yaşanıyor… 2019-2020 sezonunun tamamlanması için bir araya gelen ve yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapan 20 kulüp temsilcisi hükümetin onay vermesi halinde 12 Haziran’da Premier Lig’in yeniden başlaması kararını verdi.
İngiliz kulüpleri 12 Haziran’da başlatılması planlanan lig için oyuncuların 18 Mayıs’tan itibaren sahada antrenmanlara çıkmasını ve fiziksel eksikliklerin giderilmesini istiyor.
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