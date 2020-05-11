Federasyonun şampiyonlukla ilgili kararı
Türkiye Voleybol Federasyonu son kararını verdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu liglerle ilgili kararını verdi.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ni tescil ettiklerini ancak liglerde şampiyon ilan etmediklerini söyledi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı;
"Kulüplerle yaptığımız düzenli görüşmelerin ardından bugün Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız toplantıda alınan kararlar neticesinde; Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ni bu şekilde tescil ederek liglerimizde şampiyon ilan etmiyoruz.
Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16'şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz."
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