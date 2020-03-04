FED'in faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

04 Mart 2020 Çarşamba, 09:16

Fed'in faiz kararı sonrası ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 4 Mart tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 4 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

FED'DEN FAİZ KARARI

Dün küresel borsalarda Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle hızlı yükselişler yaşanmıştı. Beklenti Fed'in 18 Mart'ta 50 baz puanlık indirime gideceği yönündeydi. Ancak Fed bu tarihi beklemeden dün sürpriz bir şekilde 50 baz puanlık indirim yaptı.

Bu kararın açıklanmasının ardından gün içerisinde bir hayli dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL 6.16'lardan 6.03'e kadar geriledi. Ardından 6.09'da dengelendi.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

4 Mart itibari ile dolar kuru 6,1119 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.