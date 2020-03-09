Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan kadınlar serbest

09 Mart 2020 Pazartesi, 09:45

İstanbul’da bu yıl 18’incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü için her yıl olduğu gibi bu yılda Taksim'de toplanan kadınlar, alınan yoğun güvenlik eylemleri sonucu alana giriş yapamayınca Sıraselviler Caddesi'nden meydana doğru yürümek istedi.

Aralarında kadın siyasetçiler Canan Kaftancıoğlu, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy gibi isimlerin de bulunduğu kitleye polis gazlı müdahalede bulunarak 34 kadını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadınlar sabah saatlerinde serbest bırakıldı.