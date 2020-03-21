Fenerbahçe ile birlikte 5 takım risk altında!
Fenerbahçe basketbol takımı TOFAŞ ve Beşiktaş'la o ekipler de Andorra, Telekom ve Bursa ile karşılaştı
Fenerbahçe Bekolu bazı basketsbolcularla, antrenör ve idari kadroda baş gösteren belirtiler üzerine koranavirüs paniği yaşanırken, Fenerbahçe'nin karşılaştığı iki takım ve onların maç yaptıkları ekipler de olası risk altında.
Fenerbahçe son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. TOFAŞ ise son 17 gün içerisinde İspanya takımı Andorra ile; Beşiktaş ise son 14 gün içerisinde Telekom ve Bursa ile karşılaştı.
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