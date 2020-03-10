Fenerbahçe karar veremiyor
Teknik direktör konusunda belirsizlik var.
Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy’un bu açıklamalarının ardından teknik direktör konusunda camiada papatya falı açılırken adaylar arasında Lucescu, Daum, Abdullah Avcı, Erol Bulut, Tayfun Korkut, Zico ve Löw. Bu 7 aday arasında Bulut ve Löw dışında 5 isim de şu an takım çalıştırmıyor.
En son Romanya’yı çalıştıran Daum da 17 Eylül 2017’den beri boşta. Ayrıca Alman Martin Schmidt de takımından ayrıldı.
Başkan Ali Koç’un son kararını bu hafta verebileceği belirtiliyor.
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