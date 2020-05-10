Fenerbahçe'de Hırvat teknik direktör Bjelica ile tamam gibi!
Hırvat çalıştırıcı ile 10 gün önce temas kuran Fenerbahçe genç teknik adam Bjelica ile 1+3 yıllık sözleşme için anlaştı.
Fenerbahçe, iki aylık teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı. Bugüne kadar bir çok yerli ve yabancı teknik adamla görüşen sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'da karar kıldı.
Hırvat çalıştırıcı ile 10 gün önce temas kuran sarı lacivertliler genç teknik adam ile 1+3 yıllık sözleşme için anlaştı.
Fenerbahçe koronavirüs tedbirlerinin esnetilerek hava sahalarının açılmasıyla birlikte genç çalıştırıcıyı İstanbul'a getirecek.
enerbahçe koronavirüs tedbirlerinin esnetilerek hava sahalarının açılmasıyla birlikte genç çalıştırıcıyı İstanbul'a getirecek.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden videolu tepki
- Temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı
- İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylar kamerada
- Eşinden şüphelendi, bacanağı ile baldızını öldürdü
- TYT deneme sınavı gazeteniz Cumhuriyet'le
- Ülke TV ekranında ölüm tehditleri
- Valilikten Arnavutköy'deki olaya ilişkin açıklama
- Tuncay Özkan: 500 bin lira rüşveti kim aldı?
- Yavaş: Halk herkese mutlaka gerekli cevabı da verecektir
- Cadde ve sokakları dans ederek temizliyor