Fenerbahçe'de Hırvat teknik direktör Bjelica ile tamam gibi!

10 Mayıs 2020 Pazar, 09:26

Fenerbahçe, iki aylık teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı. Bugüne kadar bir çok yerli ve yabancı teknik adamla görüşen sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'da karar kıldı.

Hırvat çalıştırıcı ile 10 gün önce temas kuran sarı lacivertliler genç teknik adam ile 1+3 yıllık sözleşme için anlaştı.

Fenerbahçe koronavirüs tedbirlerinin esnetilerek hava sahalarının açılmasıyla birlikte genç çalıştırıcıyı İstanbul'a getirecek.

enerbahçe koronavirüs tedbirlerinin esnetilerek hava sahalarının açılmasıyla birlikte genç çalıştırıcıyı İstanbul'a getirecek.

Kaynak: Ajansspor