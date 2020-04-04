Fenerbahçe’den 4 Nisan göndermesi

Fenerbahçe’den 4 Nisan 2015 paylaşımı...

AA
04 Nisan 2020 Cumartesi, 00:12

Fenerbahçe Kulübü, 5 yıl önce Rize-Trabzon karayolunda uğradığı silahlı saldırıyı resmi hesaplarından gündemi getirdi.

Fenerbahçe’den yapılan 4 Nisan 2015 paylaşımı dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin takım otobüsü 4 Nisan 2015’te Rize maçı sonrası silahlı saldırıya  uğramış, otobüs şoförü başından yaralanmıştı. Olayın failleri hala bulunamadı.

Fenerbahçe camiası olayın çözülememesine büyük tepki göstermişti.

Öte yandan Fenerbahçe eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ın vefatının 6. yılında anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçemize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay’ı vefatının 6. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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