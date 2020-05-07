Fenerbahçe'den ayrılık iddiasına yalanlama

07 Mayıs 2020 Perşembe, 12:36

İran basınının servis ettiği habere göre, Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi. Ancak kulüp bu gelişmeyi yalanladı.

Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Esteghlal’den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh beklentileri karşılayamamıştı.

İstanbulspor’a kiralanan İranlı futbolcu burada forma şansı bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptal edildiği yolundaki haberler doğru değildir.." denildi.

Allahyar, İran Milli Takımı forasıyla 1 maça çıktı ve 1 gol attı.