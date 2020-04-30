Fenerbahçe’den Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
Fenerbahçe, Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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