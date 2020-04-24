Fenerbahçeli Isla ve ailesi yurttaki karantinadan çıktı
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.
Geçen hafta Şili'den dönen ve Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla bu süreci onlarla geçirdi. Bugün sağlık kontrolleri yapıldıktan ve gerekli belgeler imzalandıktan sonra karantinadan çıkan İsla ve ailesi evlerine geçti. 14.30 gibi kendilerini almaya gelen bir araç ile yurttan ayrılan Isla ve ailesi bir süre daha evlerinden dışarı çıkmayacaklar. Karantinada oldukları süre içinde yurtta kaldıkları odada spor yapmayı ihmal etmeyen ve bu süreçte sık sık pencereye çıkarak hava alan Isla ve eşi bir ara çocuğunu da kucağına alıp camdan bakarken, dışarıdakilere de el salladı.
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