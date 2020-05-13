Fenerbahçe’nin genç yıldızı ilk kez konuştu
Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 21 yaşındaki futbolcu, ‘’Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’ ifadelerini kullandı.
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