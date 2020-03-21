21 Mart 2020 Cumartesi, 13:57

Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajları

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ise sosyal medya hesabında, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajına yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile birlikte idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



